‘Modepaleisje’ Janssen Mode in Best stopt na 41 jaar, winkelpand wordt appartementencomplex

BEST - De in en om Best bekende winkel Janssen Mode sluit na 41 jaar de deuren. Het pand wordt verbouwd tot appartementencomplex.

Het besluit tot opheffing werd in 2020 al genomen. ,,Zo’n beslissing neem je natuurlijk niet van de ene op de andere dag", aldus Ton Janssen. ,, Volgend jaar bereiken mijn vrouw en ik de leeftijd van 70 jaar. Tijd om van ons pensioen te gaan genieten.”

Het ‘winkelen’ is volgens ‘de Janssens’ de laatste jaren sterk veranderd. ,,Wat de toekomst brengt valt moeilijk in te schatten. Daarom heeft onze dochter Lieke besloten de winkel niet over te nemen. Zij kiest er voor een andere richting in te slaan. Dat respecteren wij natuurlijk.”

Het winkelpand zal omgebouwd worden tot acht appartementen. Op de begane grond blijft een commerciële ruimte over van ongeveer honderdvijftig vierkante meter. Daar zal de gemeente Best vast blij mee zijn want er is momenteel een overschot aan winkeloppervlak in Best en een tekort aan betaalbare woonruimte.

Modepaleisje

Ton Janssen en zijn vrouw Wilhelmien kijken met enige weemoed terug op 41 jaar ondernemen. ,,In 1980 streken we vanuit Schaijk in Best neer. We namen de kledingzaak van Fons en Corrie Cras over. Voor veel oud-Bestenaren geen onbekenden.” Dan, trots: ,,Toen al schreef het lokale nieuwsblad, dat Best er een ‘modepaleisje’ bij kreeg.”

In de afgelopen veertig jaren werd de winkel meermaals vergroot en uitgebouwd. ,,Zo groeiden we naar een pand met negenhonderd vierkante meter winkelvloer en een gerenommeerde collectie dames- en herenkleding”, aldus Ton Janssen. ,,Service staat bij ons hoog in het vaandel, en met een eigen atelier waar de kleding wordt vermaakt zijn we allround. Dat waarderen onze klanten, die niet alleen uit Best komen, maar ook van ver daar buiten.”

Halverwege oktober startte de opheffingsuitverkoop. Wilhelmien: ,,We willen iedereen, namens onszelf en alle onze medewerkers, bedanken voor de klandizie en het vertrouwen in de afgelopen 41 jaar. Alle mooie gesprekken die we hebben gevoerd, alle bijzondere momenten die we samen mochten delen, alle kopjes koffie die we samen dronken. Ze waren voor ons waardevol en plezierig. Alle reacties doet ons goed. Toch nadert het onvermijdelijke snel. Eind december sluiten we definitief de deuren van onze zaak.”