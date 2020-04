Mogelijk gestoken bij woning in Sint-Oedenrode, politie doet onderzoek

Container Best onderdeel van smokkel 1459 kilo cocaïne, vijf mannen aangehou­den

17 april BEST - Vier mannen zijn afgelopen woensdag aangehouden in Best op verdenking van betrokkenheid bij drugssmokkel. Het HARC-team verschillende instanties onderschepte eerder een partij van 1459 kilo cocaïne in de Rotterdamse haven.