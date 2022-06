Monument van het onbekende kind is kunstwerk voor en door alle Sonse scholieren

Dat het gezamenlijke kunstwerk het gesprek van de dag is bij de Sonse basisschool de Ruimte, bleek toen directeur Michiel van Dijck vlak voor de onthulling afgelopen weekend toevallig een gesprek opving tussen twee kleuters voor het met doeken ingepakte werk. Weet je wat eronder zit, informeerde de een. ,,Ja, een monument voor het onbekende kind”, herinnerde de ander zich nog uit de lessen. Alleen over welke leerling dit precies ging, daar kwamen de twee dan weer niet uit.

Internationaal monument voor aandacht kinderleed

Maar eigenlijk is het kunstwerk niet alleen door alle leerlingen samen gemaakt, ook dat onbekende kind zijn ze allemaal een beetje zelf. De term werd bedacht door Herman van Veen, die met stichting Roos in 2002 een plan ontwikkelde voor een internationaal monument als nagedachtenis aan ieder kind dat in grote problemen opgroeide en te vroeg overleden is.

Zo vraagt de stichting aandacht voor kinderleed. Dan denken we volgens Van Dijck al snel aan kindsoldaten of kinderarbeid ver weg. ,,Terwijl het aannemelijk is dat er ook vormen van kinderleed zeer dichtbij en buiten ons gezichtsveld plaatsvinden.” Geïnspireerd door het monument voor het onbekende kind, vraagt hij zich af af hoe goed we de kinderen werkelijk kennen. ,,Weten we wat ze bezig houdt? Wat hun talenten en ambities zijn maar ook welke last ze misschien dagelijks meedragen?”

Iedereen een eigen rugzakje

Beeldend kunstenaar Dian van Vugt heeft de tegels waarop leerlingen iets tekende dat ze blij maakt, verpakt in een metershoge, blauwe rugtas. Symbool voor het rugzakje dat iedere leerling meedraagt, zegt Van Dijck. ,,Dit monument onderstreept het belang om daar dagelijks bij stil te staan.”

Volgens Fenna en Kerem wordt er in hun klassen vaak gesproken over hoe het met ze gaat. “Voor het lokaal hangt ook een smiley-bord, waarop we kunnen aangeven hoe we ons op dat moment voelen.”

Wie zich even niet zo happy voelt, kan voortaan ook de 'gelukstegels’ bekijken. Zo tekende Fenna een foto na van een kitten die zich in een schoen verschanst. “Ik moet altijd lachen als ik die foto zie, dus ik hoop dat het op andere leerlingen hetzelfde effect heeft.”