Monument voor Lancastercrash in Best onthuld

Stanley Thorn uit Londen was 18 jaar toen hij zich in 1942 als vrijwilliger meldde bij de Royal Air Force. Hij was de Duitse bombardementen op zijn stad beu en wilde vechten tegen de nazi's. ,,Maar niet bij de landmacht", hield zijn vader hem voor, die zelf een wereldoorlog eerder in de loopgraven had gebivakkeerd. ,,Mijn oom was bang voor water, dus de Marine werd het ook niet. Vandaar de luchtmacht", vertelt Thorns neef Mike Jones. Jones (77) is een van de nabestaanden die zaterdag aanwezig waren bij de onthulling van het monument in Best.