Motor verwoest door brand in garagebox Best

Onrust in Oostel­beers: waarom moet onze school dicht?

20 januari OOSTELBEERS - In Oostelbeers is met verontwaardiging en verbazing gereageerd op het besluit van scholenkoepel SKOBOS om de twee vestigingen van basisschool De Beerze te gaan samenvoegen in Middelbeers. Dat betekent dat de school in Oostelbeers over anderhalf jaar sluit. Dorpsraad en veel ouders vrezen dat het ‘onderwijs daarmee definitief uit het dorp verdwijnt’.