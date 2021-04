Motorrijder rijdt veel te snel in Sint-Oedenrode, rijbewijs in beslag genomen

Oproep Deel uw herinne­ring aan een koninklij­ke ontmoeting

14 april Koning Willem-Alexander viert zijn verjaardag dit jaar in Eindhoven. Achter gesloten deuren vanwege corona. De kans op een selfie met een prinses, een hand van de koning of een onderonsje met de koningin is daarmee verkeken voor de gewone inwoner van Zuidoost-Brabant. Jammer want juist die spontane ontmoetingen geven normaal gesproken kleur aan Koningsdag.