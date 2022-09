Muziek als wapen in de strijd: ‘Direct het hart raken’

SINT-OEDERODE - De sfeer zat er goed in gisteravond op de Markt in Sint-Oedenrode. Op en rond de kiosk gaf een 18-koppige band van de 101st Airborne Division een gratis concert.

Zo’n zeshonderd toeschouwers genieten deze avond op de Markt en vanaf de terrassen van de muzikale Amerikaanse soldaten, gehuld in legeruniform, gewapend met instrumenten. Allen behoren tot de divisie die precies 78 jaar geleden hielp bij de bevrijding van Brabant in de operatie Market Garden.

Marching band

Heel toepasselijk klinkt muziek uit de tv-serie Band of Brothers die gaat over een legereenheid van de divisie. Ook wordt geput uit de film A bridge too far. Het gezelschap presenteert zich verder als marching band met fanfaremuziek en als rockgroep. Het publiek klapt, zingt mee en een paar waagt zich zelfs aan een dansje op de kinderkopjes tijdens In the mood, de swingende jazz waarmee Glenn Miller rond de Tweede Wereldoorlog muzikaal de wereld veroverde.

Quote De mens is erger dan een ezel, die stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen Ton de Bruijn , Concertbezoeker

Het is een warme avond, windstil. Een trompetsolo knettert over het plein. Even later legt de dirigent uit hoe muziek als wapen kan worden ingezet in de strijd. ,,Muziek verbindt, het raakt direct het hart, opent de geest en zo kan een dialoog op gang komen. Wij zijn daarom blij, trots en vereerd om hier vanavond te mogen spelen.”

Genieten

Rogier Huijberts (55) en zijn vrouw Marja staan te genieten. ,,Ieder jaar is hier wel iets te doen rondom de bevrijding. We wonen vlakbij de Markt en komen altijd even kijken. Het is belangrijk dat de geschiedenis blijft leven. De oorlog in Oekraïne bewijst dat vrede nooit vanzelfsprekend is. Altijd staat wel weer ergens een gek op.”

Ook de 69-jarige Ton de Bruijn vindt herdenken belangrijk: ,,Ik dacht ooit tot een generatie te behoren die nooit oorlog in Europa zou meemaken. Maar na voormalig Joegoslavië nu dus Oekraïne. De mens is echt erger dan een ezel, want die stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen.”

Volledig scherm Het betreft een zogenoemd 'langsloop concert'. Bezoekers kunnen desgewenst hun eigen stoeltje meenemen. © DCI Media