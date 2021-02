‘Muziek maken kan ik nog steeds, voetballen niet’

SINT-OEDENRODE - Twéé dubbeltjes contributie per week was teveel. Dus moest het jochie kiezen tussen voetbal en muziek. Peter Willems (83) koos muziek. Op 14 februari is hij zestig jaar ononderbroken lid van fanfare Nos Jungit Apollo.

Peter Willems koestert zijn euphonium: ,,Het mooiste blaasinstrument dat er is.” Vorig jaar na carnaval kwam er een einde aan de wekelijkse repetities en hij snakt naar muzikale bijeenkomsten. Hoewel Willems tobt met benen en rug, zijn z’n muzikale gehoor en adem nog optimaal. Zonder opleiding hoort hij elke misklank. Zodoende gaf hij honderden kinderen muziekles aan huis, zowel leden van NJA als van andere muziekverenigingen. Willems straalt rust en geduld uit. ,,Ik was geen geduldig leermeester voor mijn eigen muzikale kinderen”, geeft hij eerlijk toe. ,,Vroeg van hen méér potentie en in overleg met mijn vrouw gaf een ander hen les.”

Muziek loopt als een rode draad door het leven van Willems. Hij formeerde gemakkelijk vriendengroepjes zonder muzikaal gehoor tot gelegenheidsorkestjes, was medeoprichter van verschillende kapellen en speelde veertig jaar in de hofkapel. Vier avonden per week op het muzikale pad plus weekendconcoursen was voor hem normaal. Nog altijd begeleidt Willems één leerling die op oudere leeftijd de muziek ontdekte.

Met andere jochies sjouwde hij achter de marcherende harmonie door de straten. Hij wilde dit ook, maar moest kiezen tussen voetbal en muziek. Het werd muziek.

Genie

Als enige kind in het tienkoppige gezin en verre familie, bleek hij een muzikaal genie met een buitengewoon gehoor. Op 8-jarige leeftijd meldde bij zich bij Nos Jungit Apollo in Sint-Oedenrode (NJA) en speelde al snel in het grootorkest.

Maar zijn ouders verhuisden naar Nijnsel en vader vond het vanzelfsprekend dat de jonge Peter overstapte naar de Nijnselse fanfare. Ook hier blonk hij uit en kreeg het aanbod om beroeps te worden in een amusementsorkest. ,,Een snotneus die op feestjes en partijen speelde? Nee, daar zag mijn vader geen toekomst in.”

Concurrentie

Willems ging werken als metselaar in de bouw. Amper een week getrouwd en weer wonende in Rooi meldde hij zich snel weer bij NJA. ,,In die tijd was er vinnige concurrentie tussen beide muziekverenigingen en zonder opzegging kreeg ik het bevel om uniform en instrument in Nijnsel in te leveren.”

Vrij snel nam Willems de opleiding van de jeugd op zich, werd dirigent van het jeugdorkest, zat in het bestuur en had een belangrijk aandeel als solobugalist. ,,Met mijn muziekmaat Peter van der Heijden die ook zestig jaar bij NJA is, speelden we eerst bugel en later euphonium. We waren op elkaar afgestemd en hebben prachtig geblazen.”

NJA promoveerde van de eerste afdeling naar de superieurklasse. ,,Met een half puntje verschil werden we reservekampioen. Gelukkig koos ik indertijd voor muziek. Want muziek maken kan ik nu nog steeds; voetballen niet.”