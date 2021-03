Muziekles mag niet in lokaal, maar wél thuis: ‘Boem, paf, kaboem-boem paf’

BEST - Muziekscholen zijn nog gesloten vanwege corona, maar docenten van Key4Music uit Best gaan wel de deuren langs voor les aan huis. ,,Een beetje gek is dat wel, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.”

‘Boem, paf. Kaboem-boem paf’. Drumdocent Kasper van der Voort (34) slaat met z'n handen op zijn bovenbenen, terwijl hij een ritme beschrijft. De 14-jarige Noortje Klaassen kijkt en luistert aandachtig van achter haar drumstel, in de logeerkamer van haar ouderlijk huis in Best. En probeert dan het ritme ook precies zo uit de trommels te krijgen. ,,Val die basdrum aan, je bent er nog een beetje te voorzichtig mee", luidt het oordeel van haar leraar. ,,Opnieuw. Boem, paf. Kaboem-boem paf’.”

Het is de eerste week sinds het ingaan van de lockdown dat Van der Voort zijn leerlingen weer écht ziet. De afgelopen tijd waren zij veroordeeld tot online lessen. ,,Dat is niet ideaal”, zegt de docent, die namens de Bestse popschool Key4Music zo'n dertig 'drummers in de dop’ in de regio begeleidt. ,,Je wil zien hoe iemand bezig is, wat hij of zij moeilijk vindt. En kunnen uitstralen dat het oké is om fouten te maken.”

Dicht voor repetities en optredens

Eigenlijk had Van der Voort gehoopt om met de meest recente versoepelingen van de coronamaatregelen weer aan de slag te kunnen in het pand van Key4Music aan de Zandweg. ‘Culturele locaties’, zoals muziekscholen en centra voor de kunsten, zijn voorlopig echter nog dicht voor repetities en optredens. Eén-op-éénlessen thuis mogen wel, met inachtneming van alle regels. ,,Een beetje gek is dat wel, maar we moeten roeien met de riemen die we hebben.”

Het houden aan de regels betekent zo goed als het kan anderhalve meter afstand houden, bij volwassen leerlingen een mondkapje op en minder lessen - en dus contacten - op één dag. Noortje is om zeven uur 's avonds de laatste drummer van de dag. ,,Later kan echt niet. Drummen maakt nogal wat kabaal en bij mensen thuis heb je familieleden en buren om rekening mee te houden. Al is het overdag soms ook lastig. Bijvoorbeeld wanneer het drumstel in het kantoor staat waar papa of mama nu elke dag zit te werken”, lacht Van der Voort. ,,Puzzelen.”

Wel naar de winkel, niet naar muziekschool

De leraar - zelf drummer in de band This is Lovski - hoopt dat de muziekscholen snel weer open mogen. ,,Dan kunnen we ook weer mensen lesgeven die nog geen eigen drumstel hebben. Die zijn nu allemaal afgehaakt”, zo zegt hij. ,,Ik begrijp het nut van maatregelen, maar de huidige situatie snap ik niet goed. Je kunt op afspraak naar de kapper en naar een winkel, maar je mag niet op een vaste tijd één-op-één muziekles krijgen in een lokaal.”

Ondertussen Noortje heeft het ritme ‘boem paf’ dan helemaal te pakken. ,,Het is fijn om weer écht les te hebben”, zegt ze. De afgelopen tijd bleef ze veel oefenen. ,,Maar dat was vooral hetzelfde ritme, voor een nummer van onze band.” Met een knipoog: ,,Een nieuwe uitdaging is ook wel leuk.”