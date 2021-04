Muziekquiz van Hoeve 1827 groot succes

Lintje voor afscheidne­men­de stadion­arts PSV

25 maart BEST - Huisarts Hans van der Horst uit Best is donderdagmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg zijn lintje voor bijna 22 jaar werk als stadionarts bij voetbalclub PSV. Binnenkort neemt hij afscheid.