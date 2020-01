Muziekvereniging: ‘Wij willen de grootste worden in Meierijstad’

‘Muziek is een wereldtaal. Dat was het honderd jaar geleden en nu nog”, verklaart Berry Steenbakkers zijn liefde voor muziek. Maar vooruitdenken en tijdig bakens verzetten zodat een vereniging zowel muzikaal plezier biedt aan spelers als aan publiek, is cruciaal. Met die gedachte maakten de Nijnselse harmonie en het Veghelse Frisselstein plannen om samen te gaan. Veghel haakte echter af en Eerde schoof aan. Steenbakkers: ,,Met elf leden viel onze fanfare om. De fusie redde ons. Onze slagwerkgroep paste precies bij Nijnselse slagwerkers en er ontstond een fantastische percussiegroep.”

Gewaarborgd

Francé Beks speelt al twintig jaar in het harmonieorkest: ,,Nijnsel omarmde de groep uit Eerde. Wij konden nog wel vooruit maar zowel het opleidingsorkest, de slagwerkgroep als het groot harmonieorkest waren kwetsbaar. Nu met 85 leden, is de bezetting van alle instrumenten gewaarborgd.”

Liesbeth Franssen speelde 41 jaar bij Frisselstein maar sloot zich met tien muzikanten aan bij Muziekvereniging Meierijstad. ,,Overstappen betekent een stukje historie opgeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat deze fusie een voorbeeld is voor de regio. Wil je op hoog niveau mooie projecten brengen en zorgen dat muziek ook voor de jeugd mogelijk blijft, dan is een brede basis nodig. Ik ben ervan overtuigd: binnen vijf jaar maken meer muziekgroepen deze stap.”

Voor Rinke Stamps (16) wordt de jubileumuitvoering zondag spannend. Zij speelt dwarsfluit in het opleidingsorkest ‘Werk in uitvoering’ en heeft een solorol. ,,Dan mag je geen fouten maken.” Voor Stamps is de fusie een uitkomst. ,,Muziek is mijn lust en mijn leven. Met meer muzikanten is het leeftijdsverschil ook minder. Ik loop nu stage bij het harmonieorkest en ik bereid me voor op vaste plek daarin.”

Lessen

Jonge leden volgen les bij muziekschool Phoenix Cultuur en de samenwerking resulteert in een gevarieerd optreden. Steenbakkers: ,,Een pop-band koppel je niet snel aan een harmonie-uitvoering. Maar tijdens de repetities keken zowel de jongeren als wij, onze ogen uit naar elkaars muzikale inbreng. Zo leg je dus verbindingen. Prachtig.”

Muziekvereniging Meierijstad legde bij de fusie in 2019 vast dat alle leden een taak hebben. Van gaderobedienst tot instrumentenonderhoud. Steenbakkers: ,,Onze slagwerkers schrijven sindsdien hun eigen muziek. Ik geloof in een toekomst met dertig optredens per jaar op hoog niveau. Ons streven is: Muziekvereniging Meierijstad wordt dé muziekgroep van onze gemeente.”