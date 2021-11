Muzikale geschiedenis belicht in Zo klonk Rooi

SINT-OEDENRODE - Dialectzanger Nico van de Wetering dook in de muzikale geschiedenis van Rooi rond de zestiger jaren en stelde een boek samen met nostalgische foto’s en prachtige verhalen. Zaterdag presenteert hij in café Oud Rooi Zo klonk Rooi .

Orkestjes, koren, fanfares, dj’s en zingende families: ,,In de jaren zestig en zeventig kon Rooi muzikaal wedijveren met de palingvissers uit Volendam”, zegt Van de Wetering. ,,Fanfares en showkorpsen marcheerden door de straten, haalden prijzen in de hoogste afdeling en De Brabantband werd eerste op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. Nijnsel, maar ook volkswijk Haverland, waren een muzikale kweekvijver en hebben vele goede muzikanten voorgebracht.”

Quote Dat zorgde voor saamhorig­heid in de wijk. Want muziek verbindt Nico van de Wetering

Volgens het boek scharrelden kinderen appelmoes- en koekblikken bijeen, sloegen er een gaatje in, een touwtje erdoor, twee stokken erbij en het hermenieke rukte uit. Voorop de tambour-maître met zijn mace: een mooie doek over moeders mattenklopper. ,,Dat zorgde voor saamhorigheid in de wijk. Want muziek verbindt. Dat zie je ook terug bij de twaalf koren die Rooi indertijd rijk was.”

Nijnsel, Olland en Rooi hadden ieder een gitaarclub. De foto van muziekgroep Melodia - twee jongens tussen een grote groep meisjes – toont dat gitaarspelen vooral een meisjesding was. Met gitaar, banjo en mandoline brachten ze Nederlandse liedjes als Ritme van de regen en Spiegelbeeld.

Dansscholen groeiden als kool

In die tijd groeiden dansscholen als kool en de jeugd danste tango, quick-quick-slow en foxtrot. Fanatieke jonge muzikanten - langharig of met een vette brillantinekuif - verzamelden zich, repeteerden en vormden een orkest. Rooi had er zelfs twaalf, waaronder Con Forza, The Kicks, The Roy Village Band en de Evanto’s. Op hun hits draaiden de dansende paren met de klok mee en ze speelden de zaal plat.

Cafés ruilden hun kwartjes-jukeboxen tegen een draaitafel en werden belangrijke uitgaanslocaties. De Rooise discjockeys leerden het vak niet op de rockacademie, maar kregen hun opleiding tijdens veelvuldige feestjes en leenden geestige uitspraken van radio-dj’s. Ieder draaide z’n eigen genre met verzoeknummers: in het ’motorcafé’, bij Jan Bosch of in ’t Klumpke.

Oude foto’s verzamelen, herinneringen vastleggen

Van de Wetering vertelt over hoe hij het boek samenstelde. ,,Ik ontmoette Pietje de Koning. Hij speelde in diverse bands, verzorgde muziek- en feestavonden. We bedachten dat verhalen nu nog verteld kunnen worden. Ik kom zelf uit een muzikale familie, ken veel Rooise muzikanten, en samen zochten we oude foto’s bijeen en legden herinneringen vast. Jan Buil schreef bijvoorbeeld op zijn vrije zondagochtend over het ontstaan van de muziekschool en voegde een programma toe van de uitvoeringen. Jonge blokfluitleerlingen brachten Tietje mijn bietje en In mijn holletje staat een bolletje.”

Rooi had ook veel muzikale gezinnen, waaronder de familie Van den Biggelaar uit Boskant. Tijdens de afwas en op verjaardagfeestjes klonken de liedjes van Willie en Willeke Alberti en Corry Konings. Jammer dat er zo weinig geluidsfragmenten zijn uit die tijd. Rooi lag waarschijnlijk te ver van Hilversum.”

‘Hoop dat ik niemand vergeten ben’

,,Het kostte tijd om de Rooise muziekgeschiedenis te verzamelen en ik hoop dat ik niemand vergeten ben. Ik werd geraakt door de verhalen en door de prachtige zwart-witfoto’s. Zoals de groepsfoto van de trots poserende Nijnselse Harmonie. Mannen die overdag met de riek werkten en ’s avonds de trombone ter hand namen. Geweldig!”

Het boek Zo klonk Rooi telt 190 pagina’s, kost 28 euro en ligt bij het Mediahuis en bij Primera.