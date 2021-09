Muzikale Oktober Best: ‘We brengen muziek naar de mensen’

BEST - Twee jaar geleden was Muzikale Oktober Best (MOB) groots van opzet; dit jaar wordt bewust gekozen voor een kleinschaliger, intiemere uitvoering.

Volgens Olga van der Pennen, verantwoordelijk voor het festivalprogramma, past dat beter bij deze tijd. Mensen zoeken verbinding met elkaar en met muziek, maar het moet niet al te massaal worden.

Van 8 tot 24 oktober is het weer zover. Het heeft er natuurlijk toch een beetje om gehangen, met al die coronaregels. ,,Tot een paar weken geleden wisten we nog niet of het wel door kon gaan. Maar inmiddels hebben we de knoop doorgehakt en het besluit voelt aan alle kanten goed, zowel rationeel als emotioneel”, aldus Van der Pennen.

Cross-over

Zoals altijd speelt het festival zich af rond twee thema’s, zowel muzikaal als maatschappelijk. Het muzikale thema? Twee componisten krijgen extra aandacht: Camiel Saint-Saëns, gestorven in 1921 en Astor Piazzolla, geboren in 1921. ,,De cross-over is speciaal: Saint Saëns met zijn romantische muziek en Piazzolla wiens tangomuziek juist heel expressief en hartstochtelijk is. Die twee passen perfect bij elkaar.”

Het maatschappelijk thema: de (iets) ouderen onder ons. ,,Het grootste deel van ons publiek zit toch in de leeftijd boven de 50”, aldus Van der Pennen. Er worden speciaal twee Tango-Tango concerten voor de KBO-leden in Best en Boxtel georganiseerd.

Op 8 oktober opent het festival met een optreden van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. Zij bestaan 70 jaar. De 65 muzikanten spelen lichte muziek, om te vieren dat er een einde lijkt te komen aan de zware periode waarin corona alles leek te overheersen.

Gedanst

Op 9 oktober vindt de inmiddels beroemde Flash MOB plaats, in De Boterhoek. Vanaf 11.00 uur zijn er verschillende optredens en iedereen die zin heeft kan daar zijn of haar kunsten vertonen. Niet alleen op muzikaal vlak: er kan ook gedanst worden bijvoorbeeld.

Op 24 oktober, de Bevrijdingsdag van Best, volgt dan het afsluitingsconcert dat in het teken van Overwinning staat. Daar zal dan ook een aantal jonge ‘overwinnaars’ van concoursen acte de présence geven, zoals Jasper de Bock die het Prinses Christinaconcours op zijn naam schreef.

Van der Pennen treedt zelf ook diverse malen op tijdens MOB met een aantal nieuwe composities. ,,De coronacomposities”, lacht ze. ,,Life is beautiful is er eentje van, met als ondertitel: The Tango of life.”

De RIVM-regels worden strikt nageleefd. Voor de concerten op 8 en 24 oktober kunnen vooraf toegangsbewijzen worden opgehaald bij Cultuurspoor. Het volledige MOB-programma kunt u vinden op stichtingmob.nl. Zoals altijd is de toegang tot de evenementen gratis.