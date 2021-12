Na coronatest uren wachten is voor verstandelijk gehandicapte een ramp, maar bij deze zorginstelling hoeft dat niet meer

Son krijgt nieuwe afvalinza­me­laar

SON EN BREUGEL - Blink haalt vanaf 1 januari volgend jaar het afval op in Son en Breugel. Het GFT-afval wordt in de winterse periode één keer in de twee weken opgehaald. Vanaf half maart in 2022 is de frequentie weer wekelijks. Het ophaalschema van plastic afval op de maandag en dinsdag wisselt om.

