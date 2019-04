Na drie niertransplantaties voetbalt Jimmy (19) uit Rooi nu op de ‘Spelen’

Aandacht voor nierdonatie en het belang van sport voor mensen die een orgaantransplantatie ondergingen, zijn Jimmy’s drijfveer om te voetballen in het Nederlands transplantatieteam. De World Transplant Games bestaan al enkele jaren maar voor het eerst is voetbal toegevoegd. Jimmy: ,,Met aangepaste spelregels. Je mag bijvoorbeeld geen lijfelijk contact hebben. Alle sporters hebben een orgaan ontvangen van een donor: nier, hart, longen of lever. Ik ben de jongste van het team en trots dat ik mag uitkomen voor Nederland. Door bekendheid te geven aan de Spelen gaan andere getransplanteerden misschien ook voetballen. Want dat kan best. Ik voetbal al vanaf mijn jeugd in Boskant. Mijn team houdt rekening met mijn beperkingen. Ik verdedig in het veld, maar als het fysiek even niet lukt neemt een ander mijn plek in.’’