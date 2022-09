Na een jaar ‘oefenen’ gaat wijkcentrum Kienehoef officieel open

Secretaris Nel van Manen: ,,Goed werk heeft tijd nodig. Ja, we hadden opstartproblemen. Maar van één koffieochtend per week zijn we nu drie dagdelen open.” Voorzitter Bram Marinus vult aan: ,,Ik zie dat er vooruitgang zit in het aantal bezoekers. Wellicht gaan we over tot avondopenstelling. Sinds september is er ook duidelijkheid tussen de sportverenigingen. De basketbalclub haakte af maar we hebben goede afspraken met de Rooise Badmintonclub en tafeltennisvereniging Attaque over bardiensten en andere zaken.”

Het grootste probleem om het wijkcentrum draaiende te houden is het tekort aan vrijwilligers. Van Manen: ,,Met meer gastheren en -dames kunnen we vaker open zijn. Sinds kort staat hier een biljarttafel maar om te biljarten dient er iemand te zijn die koffie schenkt.”

‘We kabbelden maar door’

Om het wijkcentrum onder de aandacht te brengen houdt de stichting De Groene Long een burendag en wordt het centrum officieel geopend. Van Manen: ,,Dat kwam er niet van. We kabbelden maar door. Burendag is uitermate geschikt om wijkbewoners bijeen te brengen, hen enthousiast te maken elkaar vaker te ontmoeten, of te helpen in het wijkcentrum.”

Quote Het mooist van alles is de gezamenlij­ke barbecue Bram Marinus, voorzitter

De burendag begint om 14.00 uur en speelt zich af in en rond het wijkcentrum en in de sporthal. Er is muziek, diverse spelletjes voor de kinderen, een springkussen en wie wil kan een balletje slaan in de sportzaal. Budovereniging Dai-Ippo geeft een demonstratie en via een bootcamp maken wijkbewoners kennis met verschillende sportoefeningen. ,,Maar het mooist van alles is de gezamenlijke barbecue”, zegt Marinus. ,,Er meldden zich al 35 mensen en de groep kan alleen maar groter worden.”

Basis voor een ‘huiskamer’

Het bestuur gaat ervan uit dat dit voorlopige wijkcentrum de basis legt voor een ‘huiskamer’ in het nieuwe MFA op de Kienehoef. ,,We hebben goed overleg met de gemeente en onze inspraak over de invulling van het multifunctionele gebouw heeft resultaat. Volgens de laatste plannen komt het wijkcentrum niet op de bovenverdieping maar op de begane grond. Dat maakt het centrum toegankelijk voor mensen met een beperking.” Met de vergrijzing in haar achterhoofd is Nel van Manen overtuigd dat een ‘huiskamer in de wijk’ noodzakelijk is voor sociale contacten. ,,Na deze ‘oefenperiode’ kunnen we waarschijnlijk in het schooljaar 2024/2025 terecht in een prachtig nieuw wijkgebouw.”