Na kappen, nu planten: duizend bomen de grond in op boomplantdag Son

Voor de tientallen inwoners hun meegebrachte schep in de grond zetten zaterdagmiddag, geeft bosbeheerder Tom van Duuren ze nog tips mee. De belangrijkste: kijk vooral omhoog om te zien of er genoeg plek is voor je boom. ,,In het bos bij de Sonse Bergen plaatsen we vandaag inheemse soorten om de bestaande natuur te versterken en aan de rand zetten we lindebomen die straks schitterend bloeien om de mensen te pleasen.”

Weerstand tegen ‘kaalslag’

Dat lijkt geen overbodige luxe. Volgens Bosgroep Zuid, dat vorig jaar het onderhoud overnam van Staatsbosbeheer, hebben ze nog nergens zoveel weerstand ervaren als in Son. In het najaar begon het groot onderhoud en was het al snel het gesprek van de dag.

In het gemeentehuis, waar partijen uit de coalitie en oppositie elkaar beschuldigden van instemmen met complete kaalslag enerzijds en anderzijds inwoners ophitsen om stemmen te scoren, terwijl ze eerder ingestemd hadden met het plan. En onder de inwoners, die zich uitspraken via spandoeken en boze brieven in de lokale krant. Echt uit de hand liep het toen contactgegevens van betrokkenen online verschenen, waaronder hun telefoonnummers.

Niet excessief

Ook Ellen van Wijk, voorzitter van het IVN Son en Breugel, werd gebeld door boze bewoners. ,,Terwijl ik mij juist bewust niet in het debat mengde, omdat het niet op feiten gevoerd werd maar puur op onderbuikgevoelens.” Wel vroeg ze een bomendeskundige van het IVN zijn oordeel. ,,Zijn conclusie was dat het plan goed is voor de diversiteit en de kap niet excessief was.”

Dus scharen zij zich achter beheerplan van Bosgroep Zuid om de bossen toekomstbestendig te maken door ze flink uit te dunnen, waardoor er meer ruimte is voor de overgebleven bomen en om nieuwe soorten aan te planten. ,,Als we willen dat onze kleinkinderen ook nog naar het bos kunnen moet je iets doen”, denkt ze. “Of we kunnen nu genieten maar als de bomen over twintig jaar afsterven door verzuurde grond, wat doen we dan?”

Dennis van der Zaan, die vanmiddag samen met zijn dochters Evi en Liv meehelpt, schrok toen hij de grote stapel gerooide bomen zag liggen aan de bosrand niet ver van hun woning. ,,Nu snap ik de bedoeling erachter en lijkt het mij goed dat er ook andere boomsoorten komen.”

Inheemse soorten

Zijn kruiwagen zit vol bomen met echte Hollandse namen als hazelaar en boskriek. Daarvoor verdwenen exoten als de Amerikaanse eik. Van Duuren legt uit waarom die ongewenst zijn. ,,Een Amerikaanse eik trekt 20 insectensoorten aan, een inlandse eik 450. Ook verdringen ze inheemse bomen, terwijl hier juwelen van dennen staan, waarvan je wilt dat die nog 100 jaar ouder worden.”

Van Duuren snapt het sentiment bij de inwoners. ,,Bomen kappen zorgt altijd voor emotie en dit was echt een sprookjesachtig bos.” Volgens hem was er al ruim 20 jaar geen boom meer gekapt. ,,Vergelijk het met iemand die 20 jaar niet naar de tandarts is geweest. Wat wij doen is radicaal maar noodzakelijk.”