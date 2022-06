Na stikstofblokkade bedreigt nu vleermuismuur het isoleren van woningen

Die vraag legden de provincie Utrecht en een isolatiebedrijf Isosun BV uit Best woensdag tijdens een cruciale rechtszaak op het bordje van ’s lands hoogste bestuursrechter in Den Haag. De Raad van State behandelde een conflict over de vraag hoeveel onderzoek naar vleermuizen noodzakelijk is bij het isoleren van spouwmuren en daken. Volgens Utrecht schrijft de Wet natuurbeheer (Wnb) veel meer en uitgebreid deskundig onderzoek voor. Volgens Isosun is dat niet nodig. En als het al nodig zou zijn, is dat zeker niet de taak van een isolatiebedrijf, maar eerder van de overheid en de woningeigenaar.