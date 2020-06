Na verbouwing van 6 miljoen euro krijgt Son een dorpshuis met veel lichtinval en grote ramen

Wat nu nog een gesloten en dof gebouw is, wordt een open dorpshuis met veel lichtinval door grote ramen. Het ontwerp voor het nieuwe dorpshuis is klaar, en dat betekent dat de toekomstige gebruikers nadenken over de inrichting van de voormalige kerk. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met de biechtkamers? Rita Bemelmans van Bibliotheek Dommeldal heeft daar al voorzichtige ideeën over. ,,Misschien kunnen we een game-ruimte voor jongeren maken, of een plek waar je muziek kunt luisteren.’’ Het gaat Bemelmans erom dat het nieuwe dorpshuis van Son en Breugel een plek wordt waar van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat wat te doen is. De bibliotheek ziet ze niet als een stille ruimte, maar eerder als een boekencafé.