Na vijf jaar gesteggel over nieuwbouw bij Sonse Waterhoef lijkt de beurt nu aan de Raad van State

SON EN BREUGEL - Doet de bouw van twee vrijstaande woningen aan het Waterhoef in Son afbreuk aan de cultuur-historische waarde van het gebied of versterkt het juist dit karakter? Omdat de gemeente Son en Breugel en de provincie het na vijf jaar overleg nog steeds oneens zijn, lijkt het aan de Raad van State om een knoop door te hakken.

Al in 2017 stemde de gemeenteraad in principe in met het verzoek van de eigenaren van Waterhoef ongenummerd om op hun agrarische perceel twee vrijstaande woningen realiseren. Het onderwerp cultuurhistorie is, is na vooroverleg met de provincie, nader onderzocht en uitgewerkt. Volgens de gemeente heeft dit aanzienlijk extra tijd gekost om tot een ontwerpbestemmingsplan te komen. Momenteel is de grond in gebruik als landbouwgrond.

Langgevelboerderij met moderne twist

Het ontwerp is gebaseerd op een langgevelboerderij en sluit volgens de gemeente qua architectuur en materiaalgebruik aan bij het agrarisch karakter van de omgeving, met een eigentijdse twist. De lange voorgevel van de woningen komt parallel te liggen aan de Waterhoef, zodat de bestaande zichtlijnen zoveel mogelijk behouden blijven, en het de uitstraling van een traditioneel boerenerf krijgt.

Ook na gesprekken met de gemeente blijft de provincie echter van mening dat de bouw van twee vrijstaande woningen aan het Waterhoef in strijd is met de omgevingsverordening, omdat het cultuurhistorisch niet voldoet. De bouwlocatie ligt in een cultuurhistorische waardevol gebied, het beekdal van de Dommel, waar nieuwe ontwikkelingen alleen zijn toegestaan indien sprake is van behoud of versterking van deze waarden.

Afbreuk aan historische karakter of juist versterking?

Volgens de provincie maakt de historie van het gebied rondom Waterhoef duidelijk dat het gebied nagenoeg onveranderd is gebleven. De bestaande gebouwen dragen bij aan het landschap met een agrarische bestemming. Met de nieuwbouw vindt geen behoud of versterking van cultuurhistorische waarden plaats. Volgens de provincie ligt bebouwing in de vorm van een langgevelboerderij aan Wolfswinkel daarom meer voor de hand dan de beoogde locatie.

De gemeente schermt echter met een onderzoek van Raap, een adviesbureau voor archeologie en cultuurhistorie, waaruit zou blijken dat dit stukje langs de Rooijseweg geen deel uitmaakt van het beekdal, maar van de voormalige heide. Na de aanleg van de Rooijseweg is de heide ontgonnen en veranderd in landbouwgrond. Hierbij zijn geleidelijk aan nieuwe erven toegevoegd. De gemeente ziet het stichten van nieuwe erven juist als een van de kenmerken van het gebied. De nieuwbouw komt in haar ogen dus neer op een voortzetting en versterking van de karakteristieken van de voormalige heide en het contrast met het beekdal. Zo wordt de cultuurhistorische beleving en ervaring van het gebied vergroot.

Omdat de bezwaren niet overgenomen zijn, moet de gemeente het vastgestelde bestemmingsplan eerst aan de provincie aanbieden. In een brief aan de raad laat de gemeente weten dat ze verwachten dat de provincie beroep aantekent bij de Raad van State.