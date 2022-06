Na vijftig jaar klinkt nog steeds dankje na ieder koekje bij basisschool De Bloktempel in Son

SON EN BREUGEL - Geen ouder te vinden voor een klassenuitje of activiteit? Daar hebben ze op basisschool De Bloktempel in Son al vijftig jaar geen enkele moeite mee. De organisatie van de afsluitende dag van het gouden jubileumfeest was vrijdag zelf compleet in handen van ruim honderd ouders.

Uitgelaten rennen de leerlingen over het schoolplein van basisschool De Bloktempel in de Sonse wijk De Gentiaan op de laatste dag van de feestweek ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Sonse school. Met een springkussen op straat, spelletjes op het schoolplein en knutselen in de klaslokalen is het dan ook onmogelijk vervelen vandaag.

Ouders in charge vandaag

Ook voor de docenten is het vandaag een feestje, vertelt directrice Kelly Hulshoff. ,,Hun taak is vooral genieten. Het zijn de ouders die alles geregeld hebben en de ongeveer 450 leerlingen begeleiden.’’

Het is een soort xxl-versie van de Bloktempeldag, waarmee ze het schooljaar traditioneel afsluiten met een dag vol sport, spel en toneel. Ook dan zijn het de ouders die de touwtjes in handen hebben. ,,Die dag schrijven ze al een jaar van tevoren in hun agenda om vrij te vragen. Vaak zijn het vriendengroepen met allemaal kinderen hier die een activiteit opzetten.’’ Vast onderdeel is een toneelstuk dat ze zelf verzinnen en opvoeren voor alle klassen.

Betrokken en beleefd

Die betrokkenheid is typerend voor de school, zegt docente Marion van der Sman. ,,Ik hoor soms hoeveel moeite andere scholen moeten doen om aan vrijwilligers te komen, terwijl hier overal wel enthousiaste ouders voor te vinden zijn.’’

Als iemand weet hoe het eraan toe gaat binnen De Bloktempel, is zij het. Precies veertig jaar werkt de Schijndelse in het onderwijs en al die jaren op deze school. ,,Al was het in mijn beginjaren nog een aparte kleuterschool en een lagere school in twee gebouwen.’’ Het leeuwendeel van die veertig jaar gaf ze les aan groep 1-2, haar favoriete leeftijd. ,,Dan zijn ze nog zo spontaan en schattig.’’

Beleefd, dat blijven ze acht jaar lang volgens haar. ,,Als ik koekjes uitdeel, zeggen ze allemaal dankjewel. Dat vind ik wel bijzonder.’’ Mede daarom voelde zij nooit de behoefte te vertrekken. ,,Het is wel leuk om in een nieuw team te beginnen, maar ook hier is veel wisseling dus gaat dat vanzelf al.’’

Blij met acht meesters

Momenteel is er goede mix van jong en oud, zegt Hulshoff. Blij zijn ze ook met de acht meesters die steeds meer een zeldzaamheid worden in het basisonderwijs.

En natuurlijk met de honderd extra juffen en meesters vrijdag, die ondertussen alles in de gaten houden op het schoolplein.