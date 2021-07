Na wat aarzeling zijn Son en Breugelse pop-upterrasjes toch geslaagd

SON EN BREUGEL - Mevrouw van de Ven (85) is met haar Mercedes - zo noemt ze haar rollator - aan komen lopen voor een kopje koffie op een ongebruikelijke locatie. Het grasveld bij de volière aan de Piet Heinlaan in Breugel was één van de pop-upterrassen waar ouderen welkom waren om een kop koffie te komen drinken.

Zo is het een gewoon grasveldje in Breugel of een parkeerplaats in Son en zo is het een pop-upterras waar ouderen in Son en Breugel elkaar weer even konden zien en spreken. Het aantal spontane aanmeldingen viel tegen. Het lijkt of mensen weer even een drempel over moeten om zich op te geven voor activiteiten. Daarom gingen de initiatiefnemers van deze pop-upterrasjes een belronde doen en kregen ze alsnog vijftig mensen enthousiast om op de twee pop-upterrassen af te komen.

Quote Soms wel even gedacht; wat duurt de dag lang, maar ik kan goed alleen zijn Mevrouw Van de Ven

Mevrouw Van de Vens activiteiten zoals de KBO, het zwemmen en het kerkkoor kwamen door corona stil te liggen: ,,Maar ik heb me niet eenzaam gevoeld. Soms wel even gedacht; wat duurt de dag lang, maar ik kan goed alleen zijn.’’ Ook de kopjes koffie bij de buren sloeg ze in verband met de coronamaatregelen over, maar ze geniet nu volop van dit samenzijn.

En dat samenzijn is precies het doel dat de drie dames van de Eettafels, het HOi-Huis en AutoMaatje voor ogen hadden. In de winter werd al een soep-uitdeelactie bedacht. Gerda Ural: ,,We hebben toen zeshonderd koppen soep uitgedeeld, maar dat was met mondkapje op en afgeven bij de voordeur. Toch wat afstandelijk.’’

Ook tips

Bertha Klein Tuente (87) geniet, ondanks dat ze hele gesprekken niet kan volgen: ,,Ik ben doof en dat is best lastig. Ik kan de gesprekken in een groep niet volgen, maar wel een gesprek één op één.’’ Toch heeft het doofzijn haar niet belemmerd om hiernaartoe te komen. Ze zoekt gezelschap sinds haar man twaalf jaar geleden is overleden.

Over en weer worden ook tips aan elkaar gegeven. ‘Weet je wel dat je iedere vrijdagochtend koffie kunt komen drinken in De Bongerd?’ en ‘Zit je al bij een Eettafel? Daar wordt lekker voor je gekookt en ontmoet je mensen uit jouw eigen wijk’. Het pop-upterras levert naast een kopje koffie, gebakje en gezelligheid ook bruikbare tips op.

Quote Wat ben ik blij dat we elkaar nu weer op deze manier mogen en kunnen treffen Gerrit Gerritsen

Donderdagmiddag zat de parkeerplaats aan de Rembrandtstraat helemaal vol. Geen vervoer was geen reden om niet te kunnen komen, want de chauffeurs van AutoMaatje reden de mensen die zelf niet mobiel waren af en aan. De 88-jarige Gerrit Gerritsen woont vlakbij en kwam te voet. Hij organiseert al jaren bij hem thuis een eettafel waar gasten mogen aanschuiven. Hij kent veel mensen die ook vanmiddag naar dit terras zijn gekomen: ,,Er zijn afgelopen jaar ook eetgasten overleden. Of inmiddels opgenomen in een verpleeghuis. Ik heb zoveel mogelijk contact gehouden met iedereen. Maar wat ben ik blij dat we elkaar nu weer op deze manier mogen en kunnen treffen.’’