Naast schurkenstreken liet Van der Hagen prachtige panden na rond de Markt in Rooi

SINT-OEDENRODE – Met het stichten van het eerste industrieterrein in het centrum van Sint-Oedenrode had de familie Van der Hagen ruim honderd jaar een grote invloed op Rooi. In het boek Tussen Markt en Schoolwiel van Heemkundige kring De Oude Vrijheid wordt de familiegeschiedenis, hun zakelijke inslag en pikante schandalen beschreven.

Midden 19de eeuw bouwde H.W. van der Hagen ten oosten van de Markt een grossierderij om kruidenierswinkeltjes her en der te bevoorraden. Hij breidde het terrein uit met een stoomkoffiebranderij, tabaksdrogerij, leerlooierij, veekoek- en boterfabriek. Gebed en schoolbel werden overstemd door herrie, rook en stank, maar de fabrieken boden ook werk aan Rooienaren.

Afgeklemde vingers en een verbrijzeld been

,,Het loon bedroeg ongeveer 12,50 gulden per week”, vertelt schrijver Martien van Gastel. ,,En als werknemers zich niet hielden aan de geldende moraal, verlaagde Van der Hagen hun loon.” Drijfriemen en raderen in de fabriek waren niet afgeschermd. Dat leidde bij de minste onoplettendheid tot afgeklemde vingers of een verbrijzeld been. Slachtoffers die het ongeluk overleefden hoefden niet te rekenen op een invaliditeitsuitkering.

Volledig scherm Plattegrond van het voormalige fabrieksterrein.

In 1911 nam Van der Hagen het initiatief tot een Nutriciaconcern. Dat bleek een gouden vondst, want Backhaus Kindermelk verlaagde de baby- en kindersterfte enorm. Naast de hoofdvestiging in Zoetermeer kreeg Rooi ook een vestiging, waar tachtig mensen hun brood verdienden. Uit zakelijk oogpunt verplaatste de directeur de vestiging naar Cuijk. Daar waren namelijk betere weidegronden en infrastructuur. De tachtig ongeorganiseerde Rooienaren stonden op straat. ‘Moge dit een les zijn voor andere ongeorganiseerde zuivelwerknemers’, meldde een artikel; eigen schuld, dikke bult.

Van der Hagen – in de volksmond De Firma - kreeg geen prijs voor de meest sociale Rooienaar. Maar met vijf zoons en twee dochters had de familie overal een vinger in de pap. Van Gastel: ,,De familie had een pastoor, een wethouder, raadslid en een dochter trouwde met de burgemeester. Hun invloed en macht betrof de hele gemeenschap.”

Pikante privézaken

,,Tussen de gevonden documenten zaten ook pikante privézaken. Van der Hagen was rijk en nazaten trouwden met gefortuneerde partners. Een jong vrouwelijk familielid had een man van 52 jaar ‘op zicht’. Ze aarzelde om met hem te trouwen, want ze gruwde van zijn lelijkheid. Ach, adviseerden haar vriendinnen, ’s avonds doe je het bedlampje uit en vanwege zijn leeftijd heb je niet lang last van hem.”

Volledig scherm De vrachtwagen van Van der Hagen geparkeerd op de plek waar nu de Rabobank staat.

Aanleiding tot het samenstellen van dit boek is de toekomstige sloop van de Rabobank. Schrijver Jan van Zutphen: ,,Er zijn hoge verwachtingen van het archeologisch onderzoek in dit gebied. Dus schreven wij alvast het verhaal boven de grond. De werkgroep Heemkunde verzamelde vijf jaar lang informatie, documenten, foto’s, bouwtekeningen en liefdesbrieven. Dat was niet eenvoudig. Toen de Van der Hagens in 1965 gestorven waren of naar elders verhuisden, kreeg butler Peer opdracht om het gigantische familiearchief te verbranden. En het mooiste huis van Rooi, aan de Markt, werd gesloopt.”

Gered van de papiercontainer

Fotograaf Leo van Lieshout was daar vreselijk boos over en liep indertijd het lege huis binnen. ,,Ik vond het fornuis met half verbrande papieren, nam mee wat nog te lezen was en bewaarde het vijftig jaar.” Ook een deel van het privé-archief werd op tijd gered van de papiercontainer. Met prachtige oude foto’s, krantenberichten, plattegronden, nota’s, bezittingen en anekdotes ontstond een boek van 240 pagina’s met de eindconclusie: naast schurkenstreken heeft de familie Van der Hagen prachtige panden nagelaten rond de Markt.

Het boek kost 29,50 euro en ligt vanaf 9 november bij boekhandel Bruna en Primera.