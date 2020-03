Naastenbest Best blijft voorlopig toch aan het gas

BEST - Plan voor aanleg van een installatie voor warmte op basis van zonnecollectoren in de wijk Naastenbest is voorlopig van de baan. De gemeenteraad van Best ziet teveel risico's.

Het zou een ‘pilot’ moeten worden voor héél Best. Een warmwaterinstallatie op basis van zonnecollectoren die in de wijk Naastenbest de sporthal, 't Tejaterke, twee basisscholen, een kinderopvang en een klein aantal huurwoningen ‘van het gas’ zou gaan halen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad van Best trapte gisteravond hard op de rem. Dit vanwege de hoge kosten: 2,6 miljoen euro, waarvoor de gemeente de meeste risico's zou lopen.

Lees ook Deel Naastenbest als eerste van gas af Lees meer

Open eindjes

Ook zaten er tal van open eindjes in het collegevoorstel. Zo zou er landelijke subsidie kunnen komen voor het plan, maar wethouder Rik Dijkhoff kon niet garanderen dat die er ook komt. Ook met subsidie zou uitvoering van het plan de gemeente jaarlijks met een tekort van 50.000 euro opzadelen. Hoe hoog zou de rekening dan oplopen als héél Best van het aardgas afgaat, vroeg raadslid Leon Kennis (Best Open) zich af.

De tegenstanders van het plan, Best Open, CDA en Jong en Ongebonden, legden een motie op tafel waarin het college werd opgedragen om eerst met een reeks van uitgangspunten voor duurzame warmwatervoorziening te komen en pas dan een verbeterd plan voor Naastenbest te presenteren. Deze motie werd aangenomen met elf stemmen voor en acht tegen van VVD, PvdA en Gemeentebelangen.

Infrastructuur

Dat Naastenbest werd uitgekozen voor een pilot was omdat de infrastructuur van de wijk toevallig toch op de schop moet. Dat bood volgens het college de kans om warmwaterbuizen in de grond te leggen. Een suggestie om de reconstructie van de wijk een tijdje uit te stellen om met een beter warmwaterplan te komen wees wethouder Dijkhoff resoluut van de hand. De bewoners van Naastenbest zitten al twee jaar te wachten op uitvoering van werkzaamheden. ,,Uitstel is niet netjes. Dat heb ik er niet voor over, want dan krijg je heel veel ontevreden inwoners.”