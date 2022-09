Nachtelijke bosbrand in Son en Breugel, politie vindt stukken vuurwerk

In de nacht van vrijdag op zaterdag rukte de brandweer rond 0.25 uur met meerdere eenheden uit voor een bosbrand nabij het Dutmellapad in Son en Breugel. In eerste instantie was de exacte locatie van de brand moeilijk vindbaar maar dankzij de politie lukte dit alsnog. In een bosperceel woedde een felle brand van ongeveer 30 bij 60 meter. De brandweer schaalde op naar grote brand en zette drie blusvoertuigen en twee waterwagens in om deze brand te bestrijden. Nadat de vlammen eraf waren is de brandweer nog geruime tijd bezig geweest met nabluswerkzaamheden. De politie vond stukken vuurwerk, zij onderzoeken of dit mogelijk de oorzaak is geweest van de brand.