NAH-koor uit Best: ‘We zingen liedjes die iedereen nog wel kent’

BEST - ‘Memories, een koor om niet te vergeten’. Het is de slogan van het Bestse zangkoor dat uit mensen bestaat die juist wel dingen vergeten. Vanwege beginnende dementie bijvoorbeeld. Binnenkort treden ze weer op.

De koorleden zijn mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), beginnende dementie of geheugenproblemen én hun mantelzorgers. Jos Ruttenberg zingt er ook. Het koor is mede door hem en zijn inmiddels overleden vrouw Gemma ontstaan.

Quote Er werd een repertoire samenge­steld van bekende liedjes, waarvan iedereen de melodie nog wel kent. Bijvoor­beeld van Wim Sonneveld. Jos Ruttenberg

,,Ze had Alzheimer en deed mee aan een wetenschappelijk onderzoek van het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Dat onderzoek richtte zich op de vraag of dansen de hersens zou stimuleren. Na afloop merkte ze op dat ze het zo jammer vond dat er geen koor was voor mensen met zoals zij. We hadden namelijk jarenlang in een ‘gewoon’ koor gezongen, maar dat kon ze niet meer. Die muziekstukken zijn toch wel wat ingewikkeld om te onthouden.”

Werving van zangers

Ruttenberg is lid van het platform Dementie en bracht het onderwerp daar ter sprake. Het werd opgepikt, de Lions zorgden voor het startkapitaal, de gemeente gaf subsidie en ze gingen van start in september 2019. ,,De werving van zangers verliep spoedig. We hadden er al heel snel zo’n 20. Els van der Waard werd dirigent, is dat nog steeds overigens. Rob van Heck begeleidt ons op de piano. Er werd een repertoire samengesteld van bekende liedjes, waarvan iedereen de melodie nog wel kent. Bijvoorbeeld van Wim Sonneveld. De teksten worden uitgereikt en we gaan gewoon zingen. De meesten van ons hebben al wel eens gezongen, en we zingen ook nog wel tweestemmig. Het klinkt gewoon goed”, vindt Ruttenberg.

Groot verloop van leden

Aan nieuwe leden stelt het koor geen hoge eisen. ,,Ze hoeven geen zangervaring te hebben. Want eigenlijk kan iedereen wel zingen. We hebben ook vrijwilligers die meehelpen door bijvoorbeeld de bladzijden om te slaan, of aan te wijzen waar we zitten in de tekst. Onze jongste zanger is rond de 70 en de oudste zelfs al 92”, weet Ruttenberg.

Ruttenberg zou graag nieuwe aanwas zien. ,,Hoe je het ook wendt of keert: de leden komen toch uit een kwetsbare doelgroep. Dus mensen moeten het koor verlaten, omdat ze bijvoorbeeld opgenomen worden. Met hen verdwijnt dan ook vaak hun mantelzorger, dus dan gaat het ledenaantal snel achteruit.”

Het koor repeteert elke twee weken in buurthuis De Vlinderhei, dinsdagmiddag tussen 13.30 en 15.15 uur. Geïnteresseerden kunnen altijd een kijkje komen nemen. Voor meer informatie kan er ook gemaild worden naar j.g.ruttenberg@onsbrabantnet.nl. Op 22 juni treedt Memories op tijdens Alzheimercafé B.O.S. in ’t Zand in Oirschot.