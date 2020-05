Nancy van Heeswijk uit Son bivakkeert twee weken op een vlot voor De Waterengel

‘Ik heb nu toch niks anders te doen”, geeft Nancy van Heeswijk uit Son als reden voor het organiseren van haar vlotactie. Door corona heeft de zangeres/entertainer geen optredens, en ook de reparatie van rondvaartboot De Waterengel, door haar en echtgenoot Franc Speetjens in 2019 gekocht, is stil komen te liggen.

Van Heeswijk en hond Guus varen over de kanalen in Brabant waar ook De Waterengel gaat varen. Te beginnen maandag in Den Bosch, onderweg aanleggend bij twaalf gemeentes, eindigt de tocht op 14 juni in Tilburg.

Waterratten

Gasten

In Schijndel komt Christel de Laat, in Eindhoven treedt Johan Vlemmix op, ,,waarschijnlijk met zijn corona-bumpers.” En bij de Sonse Haven treedt op 8 juni Lenny Kuhr op, om 18.00 uur. ,,We gaan samen De Troubadour zingen.” In Den Bosch, Aarle-Rixtel en Helmond heeft ze nog niks. Aanmelden kan via info@stichtinggvo.nl. Geld doneren kan via de link op dewaterengel.nl