Natuurvrienden Best vieren gouden jubileum

BEST - Natuurliefhebbers uit Best organiseren al vijftig jaar activiteiten bij het IVN. Op het spoordek in het dorp is sinds zaterdag een bord te zien.

Op het spoordek bij station Best werd zaterdag een bord onthuld met daarop de tekst ’50 jaar hart voor groen’. Zo vierde het IVN afdeling Best officieel haar jubileumjaar. ,,En dat willen we in alle facetten uitdragen,” aldus Trees Cremers. Samen met Marijke Abrahams en Trudy aan den Toorn is zij actief natuurgids en actief lid van IVN Bes. Zij hebben deze onthulling voorbereid.

Wilde bloemen

,,In het grasveld voor het station groeit nu, door een bijdrage van de gemeente en de inzet van onze vrijwilligers, een hart van wilde bloemen. Helaas, door het droge weer nog niet in bloei, maar dat zal niet lang meer duren.”

Na de officiële onthulling is het woord aan voorzitter Jan Ackermans. Hij herinnerde de aanwezigen aan de eerste activiteiten van het IVN in Best, op 24 juni 1970, startten in Best onze eerste activiteiten. De vereniging is inmiddels uitgegroeid tot een grote groep van actieve leden. Ackermans vertelde trots over de projecten, campagnes, cursussen, maar vooral natuuractiviteiten die door de leden worden opgezet. ,,Jong en oud kan op hierdoor ervaren hoe leuk, leerzaam, gezond én belangrijk natuur is. Helaas hebben we door de coronaperikelen de meeste activiteiten moeten uitstellen. Na 1 september wordt misschien duidelijk wat er nog wel kan doorgaan.”

Aardbeientoren

Maar wie jarig is trakteert, dus werden in april alvast aardbeientorens aangeboden bij vijf centra voor buitenschoolse opvang in Best om de kinderen te laten ervaren hoe deze planten groeien. Alle leden hebben zaadmatjes ontvangen. Een voor zichzelf en een om weg te geven. De overhandiging van de riksjatochten voor mensen die niet zelfstandig de natuur in kunnen gaan, werd afgelast en de receptie en feestavond gepland op 21 juni zijn uitgesteld tot volgend jaar.

De IVN jubileumfietstocht op 12 juli gaat wel door en de snertwandeling om het jubileumjaar mee af te sluiten waarschijnlijk ook.