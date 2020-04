Negen extra parkeerplekken in centrum Son

Het heeft wat gepuzzel gekost, maar door slim te passen en te meten is de gemeente Son en Breugel er in geslaagd om in negen extra parkeerplaatsen te voorzien op het parkeerterrein achter de Rabobank aan de Heistraat in Son.

Hoewel momenteel door de coronacrisis het niet druk is in het dorp en er meer dan genoeg parkeerplaatsen zijn, was het voor bezoekers in het verleden vaak zoeken naar een parkeerplaatsje in het toen nog drukke centrum.