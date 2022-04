Nergens plek in een kunstgalerie? Dan maar de kas in!

Nog twee jaar wachten tot er ergens een expositieruimte vrij is. Dat zagen zes kunstenaars uit de regio niet zitten. Dus hangt hun werk de komende vijf weekenden in een leegstaande kas van een voormalig tuincentrum in Son.

Vijf van de zes kunstenaars zaten bij elkaar in de klas op de kunstacademie in het Belgische Arendonk. Sinds het afstuderen kampen ze allemaal met hetzelfde probleem: het vinden van geschikte plekken om te exposeren. “Sommige kunstgalerieën hebben wel 200 kunstenaars in hun portefeuille ", zegt Peterjan Prinsen, die in Heeze een atelier heeft. “Vaak zitten die dan ook voor de komende twee of drie jaar volgeboekt.”

En als hij aanklopte bij leegstaande panden vroegen verhuurders steeds vaker de hoofdprijs. Daarom spraken de oud-klasgenoten af om goed rond te kijken naar andere mogelijkheden.

Voormalig tuincentrum

Via Gregor Konarski, die iets verderop zijn tiny houses bouwt, hoorde hij over de grote, leegstaande kas naast de woning van Frans Dankers, waar hij tot aan zijn pensioen enkele jaren geleden een tuincentrum en hoveniersbedrijf runde. “Hij had nooit verwacht die ooit te verhuren als expositieruimte maar vond het meteen een leuk idee.”

Dus hangen tussen de laatste plantenpotten hun kunstwerken voor hun pop-up expo ‘Kunst in de kas’, die nog tot 15 mei iedere zaterdag en zondag geopend is van 13.00 tot 17.00 uur.

“Qua lichtinval is het ontzettend mooi", vertelt Kim Kivits. ‘Maar het zorgt ook veel extra werk.” Haar kunst kenmerkt zich door verschillende transparante lagen die ze bewerkt met acryl- of olieverf. De afgelopen tijd had ze amper nog een kwast vast maar vooral hamers, spijkers en grote houten platen. “We hebben alles zelf opgebouwd en ingericht.”

Op de houten achtergrond hangen hun werken nu kriskras door elkaar. “Daarbij zoeken we naar harmonie of juist contrast”, zegt Prinsen. Nu lijkt er weinig overlap, echte kunstkenners zien dit wel volgens hem. “Die herkennen de Arendonkse stijl.” Die is volgens hem ambachtelijk, maar speels. Met klassieke schilderkunst hadden zijn docenten niet veel op. Al voorbeeld laat hij een portret zien met wilde toetsen en kleurcombinaties.

Hoeveel kunstkenners binnenstappen de komende vijf weken, is nog de vraag. Ze hopen vooral op veel toevallige passanten die spontaan binnenlopen. “Dit is laagdrempeliger dan een galerie.”

Bijzonder materiaal

Om die te lokken staat buiten een grote banner en een Land-art installatie van Eindhovenaar Teo Baehler, de enige die niet in Arendonk studeerde. Binnen nog meer werk van hem, waarvoor hij een bijzonder materiaal uitkoos: brood. Baehler wijst naar een sculptuur bekleed met bronsgruis, een poeder dat hij opkocht bij een bronsgieterij. “Aan de vorm zie je nog dat dit pistoletjes van de Albert Heijn zijn.”

Volledig scherm Zes kunstenaars uit de regio zijn druk in de weer om een leegstaande kas in Son om te toveren tot kunstgalerie. Dit bij gebrek aan andere geschikte ruimte. © DCI Media