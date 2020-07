NH Hotel Best verkocht maar voorlopig nog dicht

Voorlopig is het hotel in ieder geval nog dicht. Het werd vanwege de coronacrisis in maart al gesloten door de vorige eigenaar, de Spaanse hotelketen NH Hotels. Hoeveel er voor het gebouw is betaald, wil Ralf van Aken van de ontwikkelcombinatie niet zeggen. ,,Maar we denken zeker dat er op deze centrale plek in Brainport, op korte afstand van het centrum van Eindhoven en het vliegveld, behoefte is aan een logies-gebouw", aldus Van Aken, die er aan toevoegt: ,,Want ondanks de coronacrisis groeien we hier als kool en is er heel veel vraag naar huisvesting in alle soorten en maten".