Niels Groen (23) uit Best herenigt wereldkampioene op de 100 meter met haar zoontje

Het was een bijzonder moment, zondagavond na de sprintfinale over 100 meter. Shelly-Ann Fraser-Pryce, tweevoudig Olympisch sprintkampioene, veroverde glansrijk de wereldtitel. Voor de vierde keer in haar carrière, maar voor de eerste keer als moeder. Haar zoontje Zyon, net twee geworden, zat hoog op de tribune. Dichtbij, maar te ver weg om zomaar op de baan te komen. ,,Ik stond met een collega toevallig in de buurt”, vertelt Niels Groen. De Bestenaar is in het dagelijks leven fysiotherapeut, maar deze week leidt hij als floormanager het WK atletiek mede in goede banen. ,,Toen ben ik de perstribune opgelopen, heb ik haar zoontje aangepakt. En ben ik met hem in mijn armen via de trap de baan op gegaan.” Fraser was hem dankbaar. ‘Smooth exchange by the way, thanks', luidde haar reactie op Groens twitterbericht, dat daarna bijna drieduizend keer geliket werd.