‘Niemand zou zich hoeven schamen om hardop te zeggen dat hij dementie heeft’

,,We zijn een eind op weg naar dementievriendelijkheid”, zegt wethouder Paul van Liempd, maar hij biecht ook eerlijk op dat er nog veel werk te doen is: ,,Ook binnen onze eigen organisatie. Zolang je hoort dat mensen het gemeentehuis bellen en tot drie keer toe dingen herhaald krijgen omdat niet herkend wordt dat de beller dementie heeft, is er nog steeds werk aan de winkel.” En dat blijkt vaak het probleem. Erkenning, maar ook juist herkenning. Dat je te maken hebt met mensen met dementie en dat je weet hoe je daarmee om moet gaan.

Quote Één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt te maken met dementie. Hoe meer je weet, hoe eerder je het herkent.” wethouder Paul van Liempd

Son en Breugel heeft al jaren een werkgroep ‘Dementievriendelijk Son en Breugel’ die aandacht vraagt voor mensen met dementie én aandacht voor familieleden en mantelzorgers. Zo heeft de werkgroep in de bibliotheek de geheugenbibliotheek geïntroduceerd waar je informatie over dementie, maar ook boeken en spellen geschikt voor mensen met dementie, kunt lenen en is er aandacht voor mantelzorgers.

Wethouder Van Liempd hoopt dat mensen niet pas als ze te maken krijgen met dementie zich gaan inlezen, maar eerder al: ,Één op de drie vrouwen en één op de zeven mannen krijgt te maken met dementie. Hoe meer je weet, hoe eerder je het herkent.”

Quote Niemand zou zich moeten schamen om hardop te zeggen dat hij dementie heeft wethouder Paul van Liempd

Lid van de werkgroep Sjef den Uijl strijdt ervoor dat dementie uit de taboesfeer komt: ,,Niemand zou zich moeten schamen om hardop te zeggen dat hij dementie heeft. Zodra de omgeving het weet komt er begrip en hulp.” Den Uijl is blij dat al veel clubs en verenigingen in Son en Breugel leden met dementie zolang mogelijk ‘binnenboord’ proberen te houden. Het Vestzakkomedie voert in november meerdere malen het stuk Kortsluiting op. Een voorstelling over een man die Alzheimer heeft. Luchtig gebracht. Informatief en ook een middel om dementie uit de taboesfeer te halen.

Te weinig plekken in verzorgingshuizen

Een groot probleem is volgens Van Liempd dat er veel te weinig plekken zijn in verzorgingshuizen: ,,We willen dat mensen zolang mogelijk thuis blijven wonen. Maar we horen ook dat er schrijnende situaties zijn dat het eigenlijk thuis niet meer gaat, maar er ook geen plek is in een verzorgingshuis. Als gemeente heb je daar maar beperkte invloed op, maar wij gaan zeker het gesprek aan met zorginstellingen.” Doordat mensen met dementie langer thuis blijven wonen is de belasting voor de mantelzorgers groot. Den Uijl hoopt dat mensen op tijd hulp zoeken: ,,Niet iedereen maakt gebruik van dagopvang. Maar naast dat deze activering goed is voor iemand met dementie is het ook zeker ontlastend voor de directe naasten.”