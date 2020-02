Niet iedereen houdt van een e-reader

Update Man (33) uit Best die zwaarge­wond op straat lag in Eindhoven overleden, politie vermoedt misdrijf

16 februari EINDHOVEN - De 33-jarige man uit Best die zondagochtend zwaargewond werd aangetroffen op de Generaal Reyndersweg in Eindhoven, is later die dag aan zijn verwondingen overleden. Vermoedelijk is een heftige mishandeling de man fataal geworden.