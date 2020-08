Nieuw Healing Zentrum in Sint-Oedenrode helpt bij bewustwording van dit moment

Tuin- en groencen­tra al volop met kerstin­rich­ting bezig: Van hittegolf direct naar winters­feer

29 augustus BEST/NUENEN - Waar menigeen nog uitpuft van de voorbije hittegolf, zijn veel tuin- en groencentra in de regio al in kerstsfeer. Er wordt keihard gewerkt om in oktober klaar te zijn voor dé kerstinkopen van het grote publiek.