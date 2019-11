Nieuw idee voor basisschool Breugel

Voor de nieuwbouw van de Breugelse basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek waren drie locaties in beeld. De eerste was samen in een gebouw op de huidige locatie van de Krommen Hoek trekken. De tweede was de locatie van de Regenboog, en als derde locatie toverde het college van B en W begin augustus de plek waar nu speeltuin De Molenwiek staat uit de hoge hoed. De voorkeur van schoolbestuur PlatOO en de ouders van beide scholen was een door PlatOO gemaakt plan op de locatie van de Krommen Hoek.