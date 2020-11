Nieuw plan voor VVV-winkel in Sint-Oedenrode: gastenkamer

,,Waar ergens een deur sluit gaat er op een andere plek weer een open”, zegt Hendriks. Pas veertien dagen geleden hoorde de stichting dat de VVV uit Sint-Oedenrode verdwijnt. Dat zorgde voor de nodige ophef.

Meerdere instanties waaronder Natuurlijk! Sint-Oedenrode gingen in overleg om het Paulusgasthuis te behouden voor burgers en toeristen. Meierijstad stemde in met een VIP XL waardoor er nu een uitgebreid, bemand informatie- plus inspiratiepunt komt.

Terug naar het begin

Hendriks: ,,XL betekent dat vrijwilligers met kennis van zaken klaar staan om bezoekers te helpen en uitleg te geven over routes, over arrangementen en ons mooie dorp nog meer te promoten. In feite is het precies zoals in het begin: toen namen enkele Rooienaren het initiatief om de Rooise VVV te starten met voornamelijk lokale informatie. Met deze doorstart hebben we nu weer datzelfde concept.”

Volledig scherm Jeanne Hendriks. © archieffoto

Om ook het museum van Brabantse Mutsen en Poffers toegankelijk te houden in het Paulusgasthuis is de ‘gastenkamer’ belangrijk. Bezoekers van de gastenkamer lopen gemakkelijker het museum binnen. Zeker omdat het plan bestaat om de openingstijden te verruimen. Het interieur wordt waarschijnlijk aangepast. Hendriks denkt aan een grote keukentafel waar naast gratis koffie, ideeën besproken worden.

Streekproducten

Natuurlijk! Sint-Oedenrode heeft het beheer en krijgt er haar eigen plek. Verder is het de bedoeling om Rooise streekproducten te verkopen. ,,Het assortiment zou bijvoorbeeld uitgebreid kunnen worden met jam of wijn van Roois ondernemers. We brainstormen samen met de bibliotheek, met andere Rooise informatiepunten en met de gemeente”, zegt Hendriks.

De komende weken worden de plannen verder uitgewerkt.