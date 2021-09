Nieuw schoolgebouw klaar voor Kindcentrum Platijn

BEST - De rode loper is al uitgerold voor het nieuwe gebouw van Kindcentrum Platijn in Best. Maandag staan alle kinderen weer klaar om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. En daar ging heel wat voorbereidend werk aan vooraf.

Leerkrachten en medewerkers waren de afgelopen dagen druk bezig om alle materialen een nieuwe plek te geven in het gebouw aan de Maasstok in de wijk Dijkstraten, vertelt directeur Roel Timmers. In totaal ging het om 550 dozen. Lachend: ,,Het was even spannend of alles zou lukken na de verhuizing die twee weken geleden plaatsvond.”

Demelza Veenman, teamleider kinderopvang Korein, laat trots hun nieuwe ruimtes zien. ,,We beschikken nu over een ruimte voor de 0-2 jarigen en een ruimte voor de 2-4 jarigen. Hiermee kunnen we nog beter inspringen op de opvang en begeleiding van deze leeftijdsgroepen. Ook onze buitenruimte is klaar. Hier kun je zien hoe groen en uitdagend de hele speelplaats straks gaat worden.”

Veenman en Timmers zetten vorig jaar juni de eerste schop in de grond. ,,De eerste plannen voor de bouw dateren al van langer geleden”, stelt Timmers. ,,Dijkstraten begon net vorm te krijgen en de Schakel was nog niet gefuseerd met de Wilhelminaschool. Uit deze twee scholen en kinderopvang Korein ontstond later Kindcentrum Platijn.”

Platijn kreeg een meer ‘open school concept’ met onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Er ging gewerkt worden met drie units in plaats van 8 jaargroepen. Dat vroeg om een andere kijk op het gebruik van de beschikbare lokalen. Dit zie je nu terug nu in het nieuwe gebouw.

Timmers: ,,Naast heel veel technische snufjes heeft elke unit hier nu niet een, maar drie instructieruimtes en een eigen leerplein waar kinderen zelfstandig, maar ook samen kunnen werken aan hun ontwikkeling en talent. Ook is er nagedacht over het flexibel inzetten van de ruimtes voor activiteiten na school. Vakdocenten van Cultuurplein Best zochten nieuwe ruimtes voor het geven van cursussen aan kinderen. In ruil daarvoor mogen wij gebruikmaken van hun expertise. Een kans die we pakten. Op zaterdag oefent hier nu zelfs een heus symfonieorkest.”

Ook over de inrichting van het schoolplein is nagedacht. ,,Er komt een buitenlokaal, een moestuin, tentoonstellingsruimte en veel ruimte voor ontdekken. De natuurspeeltuin naast onze school is onze inspiratie.”

De officiële opening van het nieuwe gebouw volgt later, in oktober. ,,Maar eerst gaan we er voor zorgen dat we maandag alle kinderen feestelijk kunnen ontvangen”, aldus Timmers.