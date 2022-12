Nieuwbouw Scouting Rooi miljoen euro duurder, alternatieven onder de loep

Vrouw glijdt uit op de fiets en raakt zwaarge­wond in Schijndel, met trau­ma-arts naar ziekenhuis

SCHIJNDEL - Een vrouw is dinsdagochtend zwaargewond geraakt aan haar hoofd, toen ze met haar fiets uitgleed op de Sint Servatiusstraat in Schijndel. Voor het slachtoffer landde een traumahelikopter in de buurt. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht.

