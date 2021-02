Nieuwbouwplan gemeentehuis aangepast door corona: ‘Minder vierkante meters nodig’

BEST - Het nog te bouwen, nieuwe gemeentehuis van Best wordt kleiner als gevolg van het coronavirus. De gemeente denkt minder ruimte nodig te hebben, omdat er ook na de pandemie geregeld 'op afstand’ zal worden gewerkt.

Quote Aan overleg­ruim­tes en ontmoe­tings­plek­ken is juist wel enorme behoefte Hans Ubachs, Burgemeester Best Tien procent van de eerder beoogde vierkante meters is al geschrapt uit de voorlopige plannen, stelt de Bestse burgemeester Hans Ubachs. ,,Er zal ook op de lange termijn een bepaalde mate van werken op afstand blijven. Dat heeft door corona zo'n vlucht genomen, dat gaat niet meer weg. En dan moet je niet gaan bouwen voor leegstand.”

Het percentage is volgens hem nog ‘relatief klein’, omdat er voor corona binnen de gemeente al werd uitgegaan van een bepaalde mate van flexwerken. Dat betekent dat er meer werkplekken zijn dan werknemers. ,,En een deel van de werkplekken die je vanwege werken op afstand niet meer nodig hebt, wordt vervangen door overlegruimtes of ontmoetingsplekken. Want je merkt nu ook dat daar juist enorm behoefte aan is”, zegt de burgemeester. ,,Het bureau dat ons begeleidt bij het opstellen van het plan van eisen kwam uiteindelijk op die tien procent uit.”

Toekomstige gebruikers

In het plan van eisen - dat momenteel in de maak is - staat waar het nieuwe gemeentehuis aan moet voldoen. Toekomstige gebruikers mochten meepraten door ‘scores’ te geven aan zaken die zij belangrijk vinden. Daaruit komt onder meer ‘een overzichtelijk, laagdrempelig en aantrekkelijk publieksgebied op de begane grond’ als belangrijk punt naar voren. Qua kosten gaat de voorkeur zijn lage jaarlijkse lasten belangrijker dan de hoogte van een eenmalige investering.

Best wil al langer een nieuw ‘huis’, waar naast de gemeente ook de verschillende dienstverleners op sociaal-maatschappelijk gebied kunnen worden ondergebracht. Die laatsten zitten nu zo’n tweehonderd meter verderop in het pand Bestwijzer. Zowel het huidige gemeentehuis aan het Dorpsplein als Bestwijzer zijn eigendom van de gemeente.

Drie mogelijke locaties

Nieuwbouw op de huidige locatie aan het Dorpsplein is één van de mogelijkheden, naast een verbouwing van het bestaande complex. De derde optie is nieuwbouw op een andere plek aan het Dorpsplein. Best heeft daar met het perceel naast de winkel van Zeeman nog een ander stuk grond in bezit.

Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in juli de voorkeur uitspreekt voor één van de opties, waarna de fase aanbreekt waarin ontwerpen worden gemaakt. Eerder werd al begroot dat nieuwbouw op de huidige locatie 16 miljoen euro zou kosten, plus extra kosten voor sloop en versnelde afschrijving. Het oudste gedeelte, waarin onder meer de raadszaal zit, heeft een monumentale status en mag daarom niet gesloopt worden. Het kantoordeel mag wel tegen de vlakte.