Nieuwe aandacht voor gewurgde man in Best en zes andere Brabantse coldcases

In de bossen langs het Wilhelminakanaal in Best stuit een hobbyzoeker op 12 juni 1997 met zijn metaaldetector op een begraven lichaam. De man, die er hoogstwaarschijnlijk een aantal maanden tot een half jaar lag, bleek te zijn gewurgd. Maar veel verder is de politie vooralsnog niet gekomen. In de landelijke coldcase kalender die vandaag verschijnt, wordt opnieuw aandacht gevraagd voor de zaak.

Zeven coldcases uit Brabant

Voor het derde jaar in successie verspreidt de politie in de Nederlandse gevangenissen de kalender met nooit opgeloste moord- en vermissingszaken. Het idee is dat gedetineerden meer weten over onderzoeken waar de politie nooit een vinger achter kreeg. Elke week telt één coldcase. Van de in totaal 52 zaken komen er zeven uit Brabant (zie kader). Het onbekende lichaam uit Best is de enige uit het zuidoosten van de provincie. De kalender leidde de afgelopen twee jaar volgens de politie tot veel bruikbare tips.

Die zijn ook meer dan welkom in de coldcase in Best. Het is nog altijd een raadsel waarom de man werd vermoord, wie daarachter zit, maar vooral ook wie hij is. Cruciaal voor een moordonderzoek is de identiteit van de man. Aanknopingspunten zijn er nauwelijks. Zo droeg de man geen sieraden, portemonnee, horloge of mobiele telefoon (nog niet zo populair destijds) en had hij ook geen tatoeages. Onderzoek heeft wel uitgewezen dat hij ongeveer 20 tot 25 jaar oud is, 1.72 meter lang was en een blanke tot licht getinte huid heeft.

Opvallende kleding

De politie lijkt wat betreft een doorbraak vooral de hoop te hebben gevestigd op de opvallende kleding van de jongeman. Zijn blouse was van Bobson Westpoint Vintage, een broek van Versace, sokken van Lacoste en instappers van Moreschi. Stuk voor stuk van bekende, prijzige merken. Nog een aanwijzing: in de blouse zat een label met daarop de letter F, een kleine maat die in Azië vaak wordt gebruikt. Mogelijk had hij die daar ook gekocht.

Brabantse coldcases op de kalender

Breda, Sjef Delahaije, 5 september 1987

Op de parkeerplaats bij restaurant De Kloek aan de Liesboslaan ligt Sjef Delahaije (42), vlakbij zijn auto. De Belg is doodgeschoten en de ruit van zijn portierdeur is stuk. De parkeerplaats was een trefpunt voor homoseksuele mannen. Een opgepakte en veroordeelde man uit Sint Willebrord wordt later vrijgesproken.

Oosterhout, Theo van den Oetelaar, 23 oktober 1992

Theo van den Oetelaar (33) rijdt rond zeven uur ‘s avonds weg bij zijn woning in Oosterhout. De punctuele vader had een afspraak om rond half negen zijn dochtertje op te halen, maar hij is nooit meer gezien. Ook omdat hij zonder rijbewijs en paspoort is vertrokken, sluit de politie een misdrijf niet uit. De grijze Toyota van de man is op 3 november teruggevonden bij een hotel bij het NS-station in Breda.

Den Bosch, babylijkje, 25 januari 1994

Op 25 januari 1994 vonden twee medewerkers van de NS een dode baby in de rietkraag van een afwateringskanaal op de grens van Den Bosch en Vught. De plek waar het dode jongetje werd gevonden lag aan de route die destijds twee asielzoekerscentra (één bij de Isabellakazerne in Vught, de ander aan de Vlijmenseweg in Den Bosch) verbond. Voor de politie was dat reden om intensief navraag te doen bij de bewoners van de opvangcentra, maar zonder resultaat.

Best, onbekend lichaam, 12 juni 1997

In de bos vlakbij het Wilhelminakanaal in Best stuit een hobbyzoeker op 12 juni 1997 met zijn metaaldetector op het begraven lichaam van een man. De man blijkt te zijn gewurgd. In eerste instantie denkt de politie dat het gaat om een Aziaat, maar onderzoek wijst uiteindelijk uit dat het gaat om een blanke man. Mogelijk mediterraans. Opvallend is vooral zijn prijzige merkkleding (lees: Varsace-broek, Moreschi schoenen) waarvan een deel waarschijnlijk in Japan is gekocht.

Tilburg, Abdeljabber Tebbaa, 5 juli 2007

Na een brand in een pand aan de Kapuccijnenstraat in Tilburg vinden hulpdiensten het lichaam van Abdeljabber Tebbaa (41). De Tilburger is waarschijnlijk om het leven gebracht, waarna de brand is gesticht. De politie kent het slachtoffer uit de drugsscene.

Oss, Marja Nijholt, 1 januari 2013

Op Nieuwjaarsdag 2013 ligt op de oprit van een woning aan de Berghemseweg in Oss het lichaam van een vrouw. Het gaat om de 48-jarige Marja Nijholt uit Enschede, ze is neergestoken. De Overrijsselse is een dag eerder met de trein naar Oss afgereisd waarna ze ogenschijnlijk begint aan een grote zoektocht. Ze dwaalt daarbij door Oss en omgeving en maakt een angstige indruk op de mensen die ze in het centrum aanspreekt.

Berghem, Tamara Plehn, 28 maart 2013