Nieuwe beheerder ziet toekomst voor Ollands gemeenschapshuis De Loop’r

OLLAND - ,,Van De Loop’r een ‘thuis in Olland’ maken, dat moet kunnen”, verzekert Elise van de Moosdijk. Sinds 1 mei is zij de nieuwe beheerder van het Ollandse gemeenschapshuis.

,,Dit prachtige gebouw met diverse functionele ruimtes, een professionele keuken en parkeerplaatsen voor de deur, dient optimaal gebruikt te worden”, vindt Van de Moosdijk (63). ,,Maar dat bereiken we alleen door met de inwoners nieuwe activiteiten op te starten.”

Geen beheerder was geen optie

Praktisch de gehele coronaperiode was er geen beheerder voor het gemeenschapshuis. Tiny Thomassen hield lopende zaken zo goed mogelijk draaiende. Toen onlangs weer activiteiten opgestart werden, bleek dat het nagenoeg onmogelijk was om dit tien jaar oude multifunctionele gebouw zonder beheerder te runnen.

Het bestuur bedacht een bijzondere oplossing. De voorzitter van De Loop’r, Peter van de Moosdijk, legde zijn voorzittershamer neer zodat zijn vrouw aangesteld kon worden als kersverse beheerder.

Voorzitter eruit, beheerder erin

Het echtpaar Van de Moosdijk woont ruim drie jaar in Olland. Peter was voorzitter van De Loop’r en Elise draaide regelmatig mee als vrijwilligster. Het bestuur zag in haar een goede kandidaat-beheerder, maar wilde belangenverstrengeling voorkomen. En dat betekende: de voorzitter eruit en de beheerder erin.

,,Mijn man vond het prima om plaats te maken, maar het is niet de meest gemakkelijke start”, geeft Van de Moosdijk toe. ,,Ik moet zelf uitvinden wat mijn taken zijn. Ik werk hier 24 uur per week, draai bardienst en doe een deel van de administratie en facturering. Maar mijn prioriteit is de bereikbaarheid vergroten. We dienen ook buiten Olland bekendheid te geven aan activiteiten.”

Een berichtje in het plaatselijke weekblad heeft gelijk resultaat. ,,Goedemorgen, met Elise, beheerder van De Loop’r”, neemt ze geroutineerd de eerste investering, een mobiele bedrijfstelefoon, op en sluit af met ‘houdoe’. ,,Ik ben geen Ollandse, maar geboren in Brabant en zwervend over de hele wereld leerde ik me overal aanpassen. Ik ben flexibel, werkte onder ander in de horeca en was taxichauffeur.”

Quote Er ligt hier een uitdaging met een scala aan ideeën die verenigin­gen al aandroegen vóór coronatijd Elise van de Moosdijk, beheerder De Loop’r

,,Ik denk dat we er met de inwoners hard aan moeten trekken om De Loop’r economisch rendabel te maken” vindt Van de Moosdijk. ,,Toch ligt hier een uitdaging met een scala aan ideeën die verenigingen al aandroegen vóór coronatijd. En die ideeën halen we van de plank.”

'Gewoon de buitendeuren open’

Van de Moosdijk heeft zelf ook gedachten om van het gemeenschapshuis een ‘thuis in Olland’ te maken. ,,We gaan in ieder geval meer overdag open. Ik zet gewoon de buitendeuren open en een reclamebord aan de straat. Volgens mij ligt er ook een convenant waarin het bestuur met de uitbater van café d’n Toel kan overleggen over samenwerking bij horeca-activiteiten. En onze prachtige gymzaal met podium leent zich voor film, toneel, verhalen vertellen, maar ook voor kinderfeestjes en discoavonden.”

,,Verder kunnen we jonge artiesten een podium bieden om op te treden voor publiek. Met 1100 inwoners wordt dit Ollandse gemeenschapshuis niet gemakkelijk zelfvoorzienend. Maar er zijn plannen voor woningbouw en daarmee zie ik zeker toekomst voor De Loop’r.”