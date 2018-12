Nieuwe bestuursstijl in Son lijkt vooralsnog holle frase

'Alleen ga je sneller, samen kom je verder.' Met die veelgebruikte wijsheid als mantra presenteerden Dorpsvisie, CDA en PvdA/GroenLinks in juni hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Burgerparticipatie was daarbij hét toverwoord. Dorpsvisie en CDA ergerden zich de afgelopen twee jaar wezenloos aan de manier waarop de toenmalige coalitie grote beslissingen doordrukte. De beruchte kerk-kwestie werd er het schoolvoorbeeld van. Dorpsbelang, VVD en PvdA/GroenLinks vonden dat er nu eindelijk eens garen op de klos moest komen. De kerk plat, een nieuw dorpshuis ervoor in de plaats. De afloop is bekend: een vleermuis voorkwam sloop, voorstanders van behoud van het kerkgebouw wonnen de verkiezingen. En dus komt het dorpshuis nu in de kerk, al is de vraag nog hoe precies.