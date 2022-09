Nieuwe blaaskapel NarreTuuters presenteert zich tijdens kapellenfestival in Sint-Oedenrode

De fusie

De Rooise kapellen repeteren al een jaar of drie samen. ,,Tijdens de beginperiode zijn we meer en meer enthousiast geraakt over het fantastische en volle geluid dat je hoort als we met volle bezetting spelen en over de hoeveelheid plezier die we hebben als we samen zijn”, beschrijft De Leest. ,,Door corona lagen we lange tijd stil en is de fusie uitgesteld. Daarnaast wilden we aan ieder individueel lid denken, wat even tijd kostte. Uiteindelijk is het gelukt.”