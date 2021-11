Nieuwe carnavalsgroep van Sonse jeugd heeft eindelijk werkplek

Lange tijd zaten ze met hun handen in het haar, de nieuwe carnavalsgroep D’n Leste. De nieuwe vereniging is een initiatief van leerlingen die elkaar leerden kennen bij de Stoklanterfanters, de carnavalsgroep van basisschool De Stokland. Nu ze doorstroomden naar de middelbare school zetten ze de nieuwe vereniging op. Bij gebrek aan een plaats om aan hun praalwagen te werken, zagen ze hun gloednieuwe initiatief al helemaal in het water vallen. Een oude koeienstal van de Krakenburg, een zorgboerderij in Son en Breugel, laat hen opgelucht ademhalen.

In de koude werken

,,Het is een open stal”, zegt Noa Pitann (12), één van de zeven initiatiefnemers die de nieuwe vereniging opzette. ,,Dus het zal best wel koud zijn. Maar we zijn blij dat we toch iets gevonden hebben en kunnen ons wapenen tegen de koude. Dat komt wel goed.” De groep begint sowieso op korte termijn aan de wagen ondanks het onzekere karakter van carnaval en de optocht die daarbij hoort. ,,Als het niet kan plaatsvinden, hebben we een heel jaar extra om een extreem puike wagen te bouwen.” Hoe die er exact zal uitzien, vertellen ze voorlopig niet. Dat blijft nog even geheim.