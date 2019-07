Nieuwe eigenaren uit Son en Breugel willen optredens én rust op rondvaartboot De Waterengel

Twee nieuwe scholen Krommen Hoek in Son en Breugel

3 juli SON EN BREUGEL - Hoewel er nog geen concreet plan ligt voor de nieuwbouw van twee basisscholen in Son en Breugel en ook de financiering nog niet rond is, lijkt het een uitgemaakte zaak dat De Regenboog en De Krommen Hoek in één gebouw op de locatie van De Krommen Hoek worden gehuisvest.