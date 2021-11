‘Nieuwe natuur’ aan de rand van Best: ‘De das en de kamsalamander zijn al gespot’

BEST - Ruim dertig voetbalvelden groot is het nieuwe natuurgebied De Scheeken aan de rand van Best. Een jaar na oplevering is het niet alleen in trek bij wandelaars en dieren, maar dient het ook als belangrijke ‘buffer’ voor Het Groene Woud.

,,Hier hebben we sporen van een das gevonden. Daar bij die poel is de kamsalamander al gesignaleerd.” Wilco van den Berg, beleidsmedewerker Groen bij de gemeente, loopt met gepaste trots door het nieuwe natuurgebied De Scheeken.

Tussen buurtschap De Vleut, de A2 en de Achterste Broekweg kronkelen wandelpaden tussen aangelegde heuveltjes, insectenwallen en poelen. Vanaf 2018 werd aan die ‘nieuwe natuur’ gewerkt in wat voorheen gras- en boerenland was. Vorig jaar zomer was het 15,5 hectare grote gebied ‘klaar’. ,,Mooi, toch?”

Nu twee ‘De Scheekens’

Quote Zie je dat poortje? Daar takt dit gebied aan op het edelherten­ge­bied verderop Wilco van den Berg Het ‘nieuwe’ De Scheeken - dat wordt doorsneden door de Berendonkloop - moet niet verward worden met het al bestaande gelijknamige natuurgebied De Scheeken, ten noorden van Best. Aanvankelijk zou de extra 15 hectare de naam ‘Vleutse Broek’ krijgen. Op aandringen van erfgoedvereniging Dye van Best werd het uiteindelijk tóch De Scheeken. ,,Dat is volgens de vereniging een veel passender naam, aangezien het nieuwe natuurgebied in het landschap De Scheeken ligt”, aldus de gemeente.

Het gebied heeft ook duidelijk te maken met de ‘andere’ Scheeken en het overkoepelende Groene Woud. Vanuit de Groene Poort bij Best Zoo steek je via het nieuwe gebiedje zo door naar de grotere natuurgebieden van Brabants Landschap en Staatsbosbeheer. ,,Zie je dat poortje?”, zegt Van den Berg. ,,Daar takt dit gebied aan op het edelhertengebied.”

‘Zachtere overgang naar natuur’

Volledig scherm De uitkijktoren van populierenhout. Rechts een voor het gebied kenmerkende populierenrij. © Juan Vrijdag / DCI Media Het verbinden én beschermen van bestaande natuur is een van de doelen van de provincie Noord-Brabant, die financieel bijdroeg aan het Bestse project. De problemen in de natuur - denk aan de verdroging en de stikstofneerslag - kunnen namelijk alleen opgelost worden als ook wordt gekeken naar de gebieden er direct omheen, luidt het credo. En daarom worden rondom belangrijke natuurgebieden ‘buffers’ gecreëerd. Van den Berg: ,,Dat hoeft geen ‘topnatuur’ te zijn, maar hiermee krijg je wel een veel zachtere overgang van bijvoorbeeld bebouwing of agrarisch gebied naar natuur. Dat zie je hier mooi in de praktijk gebracht.”

In het gebied is er naast natuur ook ruimte voor recreatie en cultuurhistorie. Zo zijn er vlonders, een uitkijktoren en een speeltoestel gemaakt van populierenhout, afkomstig van de in 2018 gekapte bomen naast de A2. Pal naast de Kanterseveldenweg is een nieuwe populierenweide ingericht en daar grazen het grootste deel van het jaar koeien. ,,Net zoals vroeger het geval was. We brengen dus ook een stukje historisch landschap terug.”

Quote Dit past precies in de visie die we hebben. En is iets om te bespreken wanneer een agrariër bijvoor­beeld wil stoppen of zijn grond wil verkopen Rik Dijkhoff, Wethouder Best Verantwoordelijk wethouder Rik Dijkhoff noemt De Scheeken een jaar na oplevering al een voorbeeldproject, voor de verdere invulling van de noordkant van Best. De gemeente - eigenaar én beheerder van de nieuwe natuur - heeft namelijk de wens om meer gronden te verwerven en om te toveren tot 'groen’, al zijn daarvoor nog geen concrete plannen.

,,Dit past precies in de visie die we hebben. En is iets om te bespreken wanneer een agrariër bijvoorbeeld wil stoppen of zijn grond wil verkopen”, zo stelt hij. ,,Het helpt dan ook om een plek te hebben waarnaar we kunnen wijzen: ‘Kijk, dit bedoelen we en dit is er mogelijk’. We hopen dat dit zich uiteindelijk als een soort olievlek verspreidt.”