Nieuwe opzet van Prinsenzitting in Sint-Oedenrode: Papgat op de planken

Zolang de organisatie zich kan heugen, waren de Rooise Prinsenzittingen in zalencentrum De Beurs. Nu komt er een tent op de Markt met 430 zitplaatsen, een overzichtelijk podium, professionele verlichting en projectieschermen zodat het publiek de mimiek ziet van de artiesten. Vanwege het hogere bezoekersaantal treden de artiesten twee, in plaats van vier avonden op.

De nieuwe opzet geeft Dorien Willems een dubbel gevoel. ,,De Beurs was vertrouwd. Je studeert maandenlang een act in en twee optredens laten je moeilijker groeien in je rol. Aan de andere kant: twee avonden betekent minder belasting voor artiesten.”

Een buut loopt als het publiek meewerkt

De jongste deelnemer, Jan van Beljouw (14), maakt zich geen zorgen. Hij stond in Nijnsel op het podium en zijn ervaring is dat een buut loopt als het publiek meewerkt. ,,Ons mam is zenuwachtiger dan ik”, grapt hij. ,,Jongen, gij wordt unne goeie tonprater”, reageert Rien van Genugten. ,,Jij ziet al dat contact met het publiek het allerbelangrijkste is. Maar een tent is wezenlijk anders dan een zaal. Weersomstandigheden en een grotere luidruchtigheid hebben invloed op artiesten. Veel publiek maakt dat mensen achterin minder betrokken zijn. Daar moeten we goed naar kijken.”