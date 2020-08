Nieuwe partij in Son en Breugel heet ‘Voor U’

Op veel kortere termijn zal de gemeenteraad een belangrijk besluit moeten over de renovatie van het kerkgebouw. Van de Putte en Helders stapten in juli op bij de fractie van Dorpsvisie, uit onvrede over dat plan. Het tweetal vindt 9 miljoen om de kerk te verbouwen veel te duur. ,,We zitten in een grote crisis en niemand weet wat er op ons afkomt. Dan is het onverstandig om zoveel geld uit te geven aan een gebouw, waar veel twijfels over zijn‘’, aldus Helders.