Nieuwe pastoor in Son en Sint-Oedenrode: ‘Er zijn veel vormen van naastenliefde’

Pastor geweest in de Sint-Jan en de Lucaskerk in Den Bosch en dan pastoor worden in twee kleine Brabantse dorpen. Die verandering van parochie gaf Robert van Aken (47) een dubbel gevoel. ,,De bisschop vraagt je dat en uit loyaliteit probeer je hem te helpen. Eigenlijk huist er in elke priester een missionaris, en dan is dit een mooie uitdaging. Maar het missionaire hart stribbelde ook een beetje tegen. In Den Bosch heb ik heel veel vrienden gemaakt en mooie projecten opgezet, en dat zal ik echt gaan missen. Als priester ben je een voorbijganger, en de mensen blijven. Dat heeft zijn charme en zijn pijn. De charme is dat je nieuwe vriendschappen kunt sluiten, en de mensen hier in Sint-Oedenrode en Son en Breugel zijn zo open en vriendelijk. Alsof je in een warm bad komt. Het zal niet moeilijk worden om deze mensen in mijn hart te sluiten.”